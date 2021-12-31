خبير فلكي لأصحاب برج الجوزاء: 2022 عام الشهرة والثروة والصحة الجيدة لكم

قال الخبير الفلكي حسن شاهين، إن أصحاب برج الجوزاء سيحصلون على الكثير من التفوق في العمل والحياة بشكل العام خلال العام الجديد 2022، موضحا أنهم سيحصلون على شهرة كبيرة في النصف الأول من العام، كما سيحققون أهدافا كبيرة خلال النصف الثاني من العام.

وأضاف حسن شاهين خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنه على الجانب المادي، يحصل أصحاب برج الجوزاء على الكثير من الأموال خلال العام الجديد "ممكن ورث على سبيل المثال أو أموال غائبة ستعود له خلال النصف الثاني من 2022".

وتابع حسن شاهين، أن أصحاب برج الجوزاء عاطفيا، سيكون هناك إقبال على الزواج وحل مشكلات المتزوجين، كما أن الحالة الصحية له ستتحسن كثيرا خاصة أنه كان يعاني خلال العامين الماضيين.