خبير فلك: تامر حسنى سيحقق شهرة كبيرة في 2022

توك شو
تامر حسني
تامر حسني
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قال حسن شاهين خبير الأبراج وعلم الفلك، إن المطرب تامر حسنى سيصل إلى مرحلة كبيرة من الشهرة خارجيا وداخليا، بالإضافة إلى مشاركته في الكثير من الأعمال والشغل خلال عام 2022.

وأضاف حسن شاهين خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم،  برج  الأسد سيحقق أمولا كثيرة خلال عام 2022، سواء ميراث أو استرداد أموال نهبت منه، كما سيكون هناك إقبال على الزواج وحل مشكلات المتزوجين.

تابع خبير الأبراج وعلم الفلك، أصحاب برج الجوزاء سيحصلون على الكثير من التفوق في العمل والحياة بشكل العام خلال العام الجديد 2022، موضحا أنهم سيحصلون على شهرة كبيرة في النصف الأول من العام، كما سيحققون أهدافا كبيرة خلال النصف الثاني من العام.

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