خبير فلكي: مولود السرطان يحصل على الكثير من الشهرة في 2022.. والزواج قريبا

قال الخبير الفلكي حسن شاهين، إن أصحاب برج السرطان سيتحقق لهم تعاون خارجي خلال العام المقبل 2022، "وإذا كنت ترغب في التقديم على هجرة فإن الطاقة مناسبة لك جدا"، موضحا أنه سيفوز في كل ما سيتقدم له سواء قضايا أو عمل أو غير ذلك.

وأضاف حسن شاهين خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنه خلال النصف الثاني من العام 2022، سيحصل أصحاب برج السرطان على شهرة في العمل لا حدود لها، كما أن السيدات برج السرطان من ربات الييوت ستحصلن على الشهرة في المحيط الخاص بها بين أهلها وأصدقائها وغيرهم.

وتابع، أن برج السرطان سيحل مشكلاته العاطفية خلال عام 2022، وفي آخر شهور العام سكيون هناك مشروع خطبة أو زواج له، كما أنه سيتمتع بصحة جيدة في النصف الثاني من العام، وذلك بعد معاناة طويلة خلال الفترة الماضية.