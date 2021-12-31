خبير فلك يكشف موعد خلاص البشرية من وباء فيروس كورونا

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال حسن شاهين خبير الأبراج وعلم الفلك، إن عام 2025  سيشهد نهاية وباء فيروس كورونا، كما تنبأ بظهور علاج يساهم في القضاء على الفيروس خلال شهر يوليو المقبل".

وأضاف حسن شاهين خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، المطرب تامر حسنى سيصل إلى مرحلة كبيرة من الشهرة خارجيا وداخليا، بالإضافة إلى مشاركته في الكثير من الأعمال والشغل خلال عام 2022.

تابع خبير الأبراج وعلم الفلك، برج الأسد سيحقق أمولا كثيرة خلال عام 2022، سواء ميراث أو استرداد أموال نهبت منه، كما سيكون هناك إقبال على الزواج وحل مشكلات المتزوجين. 

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