خبير فلك: الحظ حليف أصحاب برج الدلو خلال عام 2022

قال الخبير الفلكي حسن شاهين، إن أصحاب برج الدلو في 2022 سيحصلون على "نقلة كبيرة" في حياتهم من خلال التعاون مع أحد الأشخاص الذي يمد العون لهم، كما أنه لديه أرباح مالية كبيرة من العمل.

وأضاف حسن شاهين خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن المتزوجين سيكون لديهم الفرصة لحل الخلافات الزوجية، وسيكون لديه طاقة إيجابية كبيرة وسينجح في أي عمل يدخل فيه أو يسعى إليه.

وتابع أن برج الدلو صحيا سيكون جيدا ولكن يجب أن ينتبه لآخر شهر في العام المقبل، كما أنه إذا شارك في أي عمل سياسي سينجح فيه، وذلك لأن الحظ حليفك خلال العام الجديد 2022.

