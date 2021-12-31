خبير فلكي لأصحاب برج الحوت: الاكتئاب سينتهي في 2022.. و"إلبسوا الفيروز"

قال الخبير الفلكي حسن شاهين، إن أصحاب برج الحوت خلال العام الجديد 2022 ينطق عليهم مقولة "واثق الخطا يمشي ملكا"، بمعنى أنهم سيحققون الكثير من الإنجازات خلال العام الجديد سواء من الأموال أو الزواج أو العمل وغيره.

وأضاف حسن شاهين خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن كوكب المشترى سيحيط برج الحوت بالسعادة خلال العام الجديد، كما أنه من الناحية الصحية سيتحصل على صحة جيدة وتنتهي أزماته السابقة، وستنتهي حالة الاكتئاب لديه، من خلال لبس "الفيروز".

وتابع، أن برج الحوت سيحصلون على الكثير من الأشياء الجيدة التي تنسيهم ما حدث لهم خلال الفترة الماضية.