خبير فلك: الهدوء يعود لـ ليبيا وتونس بعد صراعات في 2022

تنبأ حسن شاهين خبير الأبراج وعلم الفلك، عودة الهدوء إلى ليبيا وتونس بعد الصراعات، لافتا أن لبنان تشهد صراعات كبيرة تنتهي في شهر يوليو ستعود إلى التقدم في النصف الثاني.

وأضاف حسن شاهين خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، المطرب تامر حسنى سيصل إلى مرحلة كبيرة من الشهرة خارجيا وداخليا، بالإضافة إلى مشاركته في الكثير من الأعمال والشغل خلال عام 2022.

تابع خبير الأبراج وعلم الفلك عام 2025 سيشهد نهاية وباء فيروس كورونا، كما تنبأ بظهور علاج يساهم في القضاء على الفيروس خلال شهر يوليو المقبل".