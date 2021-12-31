أسعار الدواجن الجمعة 31-12-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن والبيض في مصر، اليوم الجمعة، عند نفس معدلاتها السابقة، وتنتج مصر مايقارب من 1.4 مليار دجاجة سنويا تعطي نحو 1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي،


 

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة  23.5  جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 25 إلى 27 جنيها حسب المنطق.


 

وسجلت الدواجن البلدي بالمزرعة 30 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك ما بين 33 إلى 35 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخالساسو 37 جنيها سعر الكيلو للمستهلك.


 

 

يذكر أن  متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجنى نحو 14 كيلو في العام خاصة وأنها تعد أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليهاالمواطنين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

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