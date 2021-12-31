شركات طيران أمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة ما ينذر بعطلة قاسية

تزايد عدد رحلات الطيران الملغاة في الولايات المتحدة بعدد بلغ 1086 رحلة، في وقت ترتفع فيه الإصابات بفيروس كورونا.

بينما هددت عواصف شتوية بإحداث اضطراب أكبر لحركة السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع للعام الجديد.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء؛ ألغت شركة جيت بلو أيروايز كورب 175 رحلة، بما يشكل 17% من رحلاتها المقررة صباح يوم أمس، الخميس، كما ألغت شركة أليجيانت 89 رحلة، أو 18% من خدمتها، فيما شطبت يونايتد أيرلاينز 192 رحلة، بما يمثل 8% من رحلاتها المقررة.

وتأتي هذه الاضطرابات بعد إلغاء آلاف الرحلات خلال عطلة رأس السنة وفي مطلع هذا الأسبوع، حيث هبت عواصف شتوية وصاحبها نقص في عدد الموظفين بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا جراء متحور أوميكرون.