البورصة المصرية تربح 115 مليار جنيه خلال 2021

حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قوية خلال 2021 تجاوزت 115 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 765.5 مليار جنيه مع نهاية آخر جلسات عام 2021، مقارنة بـ 650.4 مليار جنيه نهاية العام الماضي 2020.

وسجل مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" مكاسب تجاوزت 10.1 %، ليغلق عند مستوى 11949.18 نقطة، كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" مكاسب طفيفة بلغت 2.64%، ليبلغ مستوى 2201.79 نقطة، وربح مؤشر "إيجي إكس 100 " الأوسع نطاقًا نحو 5.08 % لينهي جلسات العام الجاري عند مستوى 3255.21 نقطة.