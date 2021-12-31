ليلة رأس السنة.. كلمات تهنئة بالعام الجديد 2022 وأجمل رسائل SMS

كلمات تهنئة بالعام الجديد 2022، ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال عام 2022 وتوديع 2021 الذي شهد العديد من الأحداث والقضايا التي شغلت اهتمام الكثيرين.

كلمات تهنئة بالعام الجديد 2022

وتصدرت كلمات تهنئة بالعام الجديد 2022 اليوم الجمعة الموافق الـ31 من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل حيث نحتفل بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها الكرام، وتزود متابعيها بأفضل كلمات تهنئة بالعام الجديد 2022 والـSMS التي يمكن إرسالها للأحباب والأصدقاء والأزواج والمخطوبين في ليلة رأس السنة بالسطور التالية:

كلمات تهنئة بالعام الجديد 2022

بالسّنة الجديدة أهنّيكم، وأدعي ربّي يخلّيكم، يحفظكم ويفرّحني فيكم، ويسعدكم ولفوق يعلّيكم.

أتجاوز كل المسرعين وأسبق كل المهنئين وأقووول كل عام وأنتي بخير.

كل عام وأنتم في قلوبنا، ساكنون بين أهدابنا، تمونون على أرواحنا يا أغلى ما في حياتنا.

كثر ما أغليك في هاليوم أهنّيك، أدعيلك وأبكيك، عودلي الله يخلّيك، وخلّي العيد عيدين.

النّاس في العيد تحتفل، وأنا بحببيي محتفل، إن كلّ الناس عندها عيد، أنا عندي مليون عيد.

بالسّنة الجديدة نذكّركم، وبالخيرات نيجيكم، وبالأنوار والأفراح نشارككم.

سنة جديدة على الأبواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات

سنة ورى سنة وحبي ليك يزيد ومعرفش السنة دي هشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد.

ماتفكرش إن ده صوت رنة موبايلك.. لا ده صرخة فؤادي تقولك كل عام وإنت بخير.

فى قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك. وبسنه جديدة هنيتك

للغالين بس اللي أحبهم ويحبوني كل عام وأنت بخير بالسنة الجديدة.

تليفونى مسكين حرارته أربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين.

كل سنه والدنيا بين إيديكي والضحكه ما تفارق عينيكي وسنة جديدة جميلة علينا وعليكي ياحبيبتي.

مرت سنة وجت سنة وأنا وأنت في عز وهنا.. أهنيك بالعام الجديد.

احلي لحظه في حياتي اسمعك تقول كل عام وانت بخير بمناسبة العام الجديد

ابعث سلامي مع الطير.. واسبق الكل والغير.. وأقول لك كل عام وانت بخير.

راحت سنة بكل ما فيها.. وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد إنت… أغلى واحلى مافيها

يا طيور السلام مري عليهم وبالعام الجديد هنيهم وقوليلهم إني بدعيلهم بسنة خير وربنا يحقق أمانيهم.

أحلى رسالة وأجمل وردة لأرق قلب تقول له كل عام وإنت بخير.

سنة جديدة على الابواب.. وحبك بقلبي لسه ما مات.. مصيرك ترجع لي.. وتندم على اللي فات.