احتياطي روسيا من النقد الأجنبي يرتفع بمقدار 4.2 مليار دولار

شهد احتياطي روسيا من النقد الأجنبي ارتفاعا بمقدار 2ر4 مليار دولار إلى 5ر630 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 24 من ديسمبر الحالي.



و كشفت بيانات البنك المركزي الروسي أن الاحتياطي ارتفع خلال الأسبوع بنسبة 67ر0% مقارنة بالأسبوع السابق له.



ويتكون احتياطي النقد الأجنبي الروسي من أرصدة العملات الأجنبية والذهب لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.



و تحتل روسيا المركز الرابع من بين دول العالم في حجم احتياطي النقد الأجنبي بعد الصين الأولى ثم اليابان الثانية وسويسرا في المركز الثالث.