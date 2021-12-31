احتياطي روسيا من النقد الأجنبي يرتفع بمقدار 4.2 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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شهد احتياطي روسيا من النقد الأجنبي ارتفاعا بمقدار 2ر4 مليار دولار إلى 5ر630 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 24 من ديسمبر الحالي.


و كشفت بيانات البنك المركزي الروسي أن الاحتياطي ارتفع خلال الأسبوع بنسبة 67ر0% مقارنة بالأسبوع السابق له.


ويتكون احتياطي النقد الأجنبي الروسي من أرصدة العملات الأجنبية والذهب لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.


و تحتل روسيا المركز الرابع من بين دول العالم في حجم احتياطي النقد الأجنبي بعد الصين الأولى ثم اليابان الثانية وسويسرا في المركز الثالث.

 

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