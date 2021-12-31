حالة الطقس المتوقعة ليلة رأس السنة ودرجات الحرارة في مصر

طقس ليلة رأس السنة، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ليلة رأس السنة اليوم الجمعة الموافق الـ31 من ديسمبر 2021، حيث ندخل ذروة الطقس غير المستقر.

حالة الطقس ليلة رأس السنة

وتوقعت الهيئة أن يشهد طقس ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة ذورة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

طقس ليلة رأس السنة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة طقس ليلة رأس السنة من المتوقع أن تميل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الطقس المتوقع ليلة رأس السنة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس ليلة رأس السنة اليوم الجمعة يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد، مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا.

تفاصيل طقس ليلة رأس السنة

وأشارت "الأرصاد" إلى أن طقس ليلة رأس السنة يشهد سقوط أمطار مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس، والفيوم وبنى سويف والمنيا على فترات متقطعة.

الطقس ليلة رأس السنة ودرجات الحرارة

ولفتت الهيئة أنه توجد توقعات بشأن حالة طقس ليلة رأس السنة حيث قد تصل الأمطار في بعض المناطق للسيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على الزعفرانة ورأس غارب ورأس شقير، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة ليلة رأس السنة

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 درجة.

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة.

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات.

قنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.

ويحتفل الكثيرون حول العالم اليوم بـ ليلة رأس السنة الميلادي 2022 في أجواء حذرة بسبب انتشار كورونا وزيادة الإصابات مع وجود المتحور أوميكرون، حيث يلجأ البعض إلى رسائل التهنئة والمعايدة متسائلين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة.