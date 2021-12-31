ارتفاع أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين

بلغت أسعار الألومنيوم خلال تعاملات بورصة شنغهاي الصينية للسلع إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين، فيما صعدت في تعاملات بورصة لندن بنسبة 7ر0%؛ حسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وفي وقت سابق من اليوم أعلنت شركة ألكوا كور وقف الإنتاج في مصنعها بإسبانيا لمدة عامين، كأحدث المتضررين من ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.



كما أعلنت شركة دانكريك إنداستريز فرانس، أكبر منتج للألومنيوم في أوروبا، في وقت سابق من الشهر الحالي خفض إنتاجها.



و قالت الحكومة في الصين إنها تعتزم خفض الانبعاثات من صناعة الألومنيوم إلى 5% خلال النصف الأول من العقد الحالي.