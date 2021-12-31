تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت الأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الخرارة اليوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021 في مصر، بعد أن شهدت الكثير من المناطق سقوط أمطار غزيرة، أمس، لتستمر موجة الطقس السيئ حتى يوم الأحد المقبل.

حالة الطقس اليوم

قال خبراء الأرصاد إن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد نهارا، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، بنسبة حدوث 60 إلى 80% تقريبا على مناطق من «مطروح، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، القاهرة، الجيزة، الاسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا» على فترات متقطعة، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس «الزعفرانة، رأس غارب، رأس شقير» نهارا.

وعن توقعات سقوط الأمطار وحالة الطقس ليلا، أوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والشرقية وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 16 11

الإسكندرية 16 12

وادي النطرون 16 10

طنطا 16 10

شبين الكوم 16 11

دمنهور 16 11

بلطيم 16 12

مطروح 15 11

السلوم 15 11

سيوة 16 12

بورسعيد 7 12

دمياط 17 12

الزقازيق 17 11

المنصورة 16 10

الإسماعيلية 18 13

السويس 18 11

العريش 17 11

رفح 17 10

رأس سدر 18 11

نخل 17 05

نويبع 20 15

طابا 18 10

كاترين 13 03

الطور 22 11

شرم الشيخ 23 13

الغردقة 22 10

مرسى علم 23 14

الفيوم 18 10

بني سويف 18 09

المنيا 17 08

أسيوط 18 08

سوهاج 19 09

قنا 21 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 10

إدفو 23 10

أبو سمبل 22 09

الوادي الجديد 22 05

شلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14