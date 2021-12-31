الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لـ2040 وحدة سكنية بـ "سكن لكل المصريين" بالمنيا الجديدة

أكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال تشجير وزراعة المسطحات الخضراء بالموقع العام بعمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، لمنخفضي الدخل، بإجمالي ٨٥ عمارة تضم ٢٠٤٠ وحدة سكنية بمنطقة الـ ١٣٦٠ فدانا بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إلى أنه تم تنفيذ الأعمال بكفاءة وجودة عالية استعدادًا لاستقبال الحاجزين، ولتكون متنفسًا طبيعيًا للمواطنين بالمدينة، مضيفًا أنه جارٍ استكمال الأعمال الأخيرة بالمشروع في أسرع وقت.

وفي ذات السياق، صرح المهندس خالد نايف عبدالعزيز، بأنه جارٍ تنفيذ 144 وحدة سكنية جديدة نموذج 75 م2 ضمن وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة الـ١٣٦٠ فدانا، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وترسيخًا للجهود المستمرة لدفع سير العمل بمشروعات الإسكان بمدينة المنيا الجديدة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه جارٍ تكثيف الأعمال بالمشروع، مع مراعاة ضرورة تنفيذ جميع الأعمال بأعلى جودة والالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.