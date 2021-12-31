وزارة التموين: غدًا بدء صرف السلع الغذائية من 40 ألف منفذ عن شهر يناير 2022

وزارة التموين: غرف عمليات بالوزارة والمحافظة لمتابعة عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.



وزارة التموين: تسيير حملات تموينية للتأكد من انتظام عمل المخابز ومنافذ الصرف التموينية.



أكد اأحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة

أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع لحظة بلحظه مع غرفة عمليات الوزارة والسادة مديرى المديريات بالمحافظات انتظام عمل المخابز وكذلك عمل منافذ الصرف التموينية.



وأشارأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي أن المصيلحى شدد على مديرى المديريات بتسيير حملات على المخابز وكذلك منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامها بصرف كافة احتياجات المواطن على بطاقة الدعم.



وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن 40 ألف منفذ متنوع بين بدالى التموين وجمعيتى والمجمعات الاستهلاكية سيبداون غدًا فى صرف مستحقات المواطنين على بطاقة الدعم بعد أن قاموا بإستلام استعاضات الربع الأول من يناير مشيرا إلى أن الوزارة والمديريات سوف يوجهون حملات على منافذ الصرف والمخابز غدا وأشار كمال إلى أن كل مخبز لدية رصيد استراتيجي من الدقيق لمدة لثلاثه أيام.

