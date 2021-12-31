مكتوبة ومستجابة.. دعاء المطر كما ورد عن النبي "ص"

يعتبر دعاء المطر من أكثر الأمور المستحبة الواردة عن النبي محمد "ص" في سنته الشريفة، كما حدثنا الصحابة الأجلاء، وكما روت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حيث يبحث الكثيرون عن تفاصيلها تزامنا مع سقوط الأمطار التي تتراوح شدتها بين المتوسط والشديدة التي تصل حد السيول في بعض المناطق.

دعاء المطر

وتساءل الكثيرون عن دعاء المطر وأفضل الأدعية ولا سيما مع عدم استقرار حالة الطقس كما ورد عن النبي محمد "ص" للسير على نهجه وسنته الكريمة الطيبة المباركة، والاستفادة منه من اجل القبول وتحقيق الأمنيات والدعوات التي يرغبها الناس مع دخولنا العام الجديد.

دعاء المطر مستحب

ويعددعاء المطر من الأمور المستحبة حيث روت السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى المطر قال "اللهم صيبًا نافعًا وهو ما يتعين علينا أن ننتهج سنة الحبيب، لكي ننتفع بما علمنا.

دعاء المطر مستجاب



وردد الصحابة والتابعين دعاء المطر حيث توجد العديد منها، ولعل أبرزها، "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

دعاء المطر وأفضله

وتضم قائمة دعاء المطر العديد من الأعية الطيبة المباركة، مثل: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"، وهو أحد الأدعية الجميلة والمتداولة والتي يتضرع بها الكثيرون.

حالة الطقس ودعاء المطر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود اضطراب في حالة الطقس على مصر بدءا من يوم أمس، حيث توجد فرصة لسقوط الأمطار التي تتراوح شدتها بين القوية التي تصل حد السيول وسقوط الثلوج في بعض المناطق، ما يجعل الكثيرون يبحثون عن دعاء المطر آملين في أن يتقبل الله الدعاء.



فضائل دعاء المطر

ويعد دعاء المطر من الأمور المستحبة، وسنة طيبة، حيث تنوعت الأدعية والتي شملت أيضًا: "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته"، كما ورد أنه من بين أفضل توقيتات الأدعية، وقت هطول المطر.