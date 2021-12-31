طقس رأس السنة.. أمطار غزية تضرب الإسكندرية وانخفاض بدرجات الحرارة

طقس رأس السنة، شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021، انخفاضا شديدا في درجات الحرارة، مع سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق.

طقس رأس السنة

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع حالة التأهب القصوى لاستقبال نوه رأس السنة خلال ساعات، وسط توقعات بانطلاقها على المحافظات الساحلية، ومن بينها الإسكندرية التى تتأثر بمنخفض جوى بارد شديد.

طقس رأس السنة ورجات الحرارة

ورفعت الإسكندرية الطوارىء، لاستقبال نوه رأس السنة واستمرار عمل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة برئاسة اللواء محمد الشريف المحافظ، وكل الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة أول بأول.

طقس رأس السنة واستعدادات الإسكندرية

كما استعدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بشكل مكثف لنوه رأس السنة المنتظرة حيث تقوم الشركة بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة بأعمال تطهير الشنايش بعد النوة الماضية، وتم التطهير فى مناطق منتزة أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمى والعامرية.

طقس رأس السنة الميلادية 2022

وأكدت الشركة مواصلة التطهير على مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات، نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة السابقة.