اقتصادية رأس الخيمة تصادر مجوهرات وإكسسوارات مقلدة

تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ضمن حملتها على منشآت الذهب والمجوهرات ومحلات الاكسسوارات في الامارة من مصادرة 1048 قطعة مجوهرات وإكسسوارات مقلدة لعلامة تجارية عالمية.

وبلغت القيمة التقديرية للبضائع المضبوطة 1،380،020 درهما بينما بلغت القيمة التقديرية للبضائع الأصلية ما يفوق المليار وسبعمائة ألف درهم حسب ما أفاد الوكيل القانوني للشركة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود اقتصادية رأس الخيمة اقتصادية في الحد من التعدي على العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والتزاما بتطبيق القوانين السارية ذات الصلة.

وأشار فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة إلى أن الحملة المذكورة تمت بناءً على الشكوى التي تقدم بها الوكيل القانوني لإحدى العلامات التجارية العالمية على بعض محلات الذهب والإكسسوارات من قيامهم بتقليد المنتجات الخاصة بالشركة ووضع علامتها التجارية والتدليس على المستهلكين، حيث قام فريق من إدارة الرقابة والحماية التجارية بتنظيم الحملة بحضور الوكيل القانوني للشركة وضبط البضائع المقلدة.

وأضاف عليون أن عملية مكافحة الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات والمنتجات المقلّدة وما يصاحبها من بضائع تحمل شعارات مزيفة لكبريات العلامات التجارية تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لاقتصادية رأس الخيمة الرامية إلى تعزيز البيئة التجارية في الإمارة، وبالتالي رفع ثقة رجال الأعمال والمستثمرين وتعزيز تنافسية مزاولة الأعمال في الإمارة.