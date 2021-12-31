بـ 25 دولارا لليلة.. منزل فيلم Home Alone للإيجار

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فيلم Home Alone
فيلم Home Alone
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تصدر فيلم Home Alone محرك بحث جوجل اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، حيث يتابع ملايين الناس مشاهدة فيلم Home Alone في رأس السنة الميلادية.

 

منزل فيلم Home Alone لإيجار

سيكون منزل Home Alone متاحًا للإيجار لعشاق الدراما والإبهار والذكريات، بعد أن طرحته شركة Airbnb للإيجار لليلة واحدة مقابل 25 دولارًا للفرد.

وكتب باز الشقيق الأكبر للبطل كيفن «سأكون سعيدًا بمشاركة منزل عائلتي وحتى البيتزا الخاصة بي، إنه بالتأكيد أفضل مكان للنوم في عيد الميلاد».

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن المنزل يقع في ولاية إلينوي على بعد 30 دقيقة بالسيارة من شيكاغو، ومازال محتفظًا بشكله الأصلي منذ أن ظهر في الفيلم الذي عرض في عام 1990.

الآن، وللمرة الأولى على الإطلاق، سيحصل عشاق الفيلم على فرصة لإعادة إحياء فيلم الكريسماس الكلاسيكي في منزل ماكاليستر الرسمي.

وتبدأ الإقامة عندما يسير الضيوف في «مشهد العطلة المريح مع الأضواء المتلألئة والشجرة المشذبة بشكل مثالي احتفالًا بالموسم».

ويحظى الضيوف بفرصة نصب «الأفخاخ المتفجرة» بأنفسهم أثناء إقامتهم في المنزل، والاستمتاع بعشاء على ضوء الشموع، يتضمن أرقى أنواع البيتزا من شيكاغو، والجبن القابل للتسخين في الميكروويف.

الأكثر من ذلك أنه سيتاح لهم الصراخ في المرآة كما فعل بطل الفيلم، وتقليده في مشاهده الخالدة، مثل مشهد العنكبوت الضخم في غرفة النوم الذي أخاف اللصوص، مع مشاهدة فيلم ديزني الكلاسيكي الجديد Home Sweet Alone.

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