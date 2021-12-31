عادل حمودة ينعى الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق

نعى الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الذي يعد واحدًا من أهم المثقفين التنويريين في مصر.

جدير بالذكر أن الدكتور جابر عصفور وزير ثقافة مصر الأسبق حصل على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف (يونيو 1965)، وحصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز (يوليو 1969)، وحصل على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة، بمرتبة الشرف الأولى (1973).

وحاز على العديد من الجوائز منها: جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية، وزارة الثقافة – القاهرة (1984)، جائزة أفضل كتاب في الدراسات الأدبية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت (1985)، جائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية، معرض الكتاب الدولي- القاهرة (1995)، الوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس (أكتوبر 1995)، جائزة سلطان بن علي العويس في حقل الدراسات الأدبية والنقد ـ الدورة الخامسة (1996-1997)، درع رابطة المرأة العربية (8 مارس 2003)، جائزة القذافي العالمية (الدورة الأولى) سنة 2009، جائزة النيل (2019).