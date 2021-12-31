ماذا أنجزت وزارة التعليم في المدارس اليابانية خلال 2021؟

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقريرها عن حصاد 2021، أهم ما أنجزته في ملف المدارس المصرية اليابانية، والمدارس المصرية اليابانية.



وجاءت إنجازات المدارس المصرية اليابانية كالآتي:



_ تشغيل 5 مدرسة يابانية في 2021، ليصبح إجمالي عدد المدارس 48 مدرسة حتى العام الدراسي 2021/20

_ توزيع 11 مشرفا يابانيا على 21 من المدارس المصرية اليابانية في عام 2020، وفي 2021 تم توزيع 12 مشرفا يابانيا في 23 مدرسة مختلفة.



أما المدارس الدولية الحكومية، فوصل عدد المدارس إلى 19 مدرس، منهم 14 مدرسة بمحافظات ومدن: السادات، دمياط الجديد، أسيوط الجديدة، أسوان الجديدة، القاهرة الجديدة (الأندلس والياسمين)، والشروق، الشيخ زايد، والعبور، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، المنوفية، الأقصر، المنيا.