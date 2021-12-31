التعليم: نجحنا في توفير عدد (600000) جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي الحاليين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في التقرير الذي أعلنته اليوم الجمعة عن حصاد إنجازاتها بعام 2021، أنها نجحت في توفير عدد 600 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي الحاليين.



وأشارت الوزارة إلى أنها عملت على تجهيز البنية التكنولوجية لعدد 2487 مدرسة ثانوي جديدة وتم إنهاء وتوصيل خط ربط لعدد 2391 مدرسة وتركيب عدد 1841 كاميرات مراقبة داخل لجان الامتحانات.



يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كانت قد أعلنت أنها ستعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021_ 2022، إلكترونيا على التابلت بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والقدرة على الإبداع وليس الحفظ والتلقين.



ومن المقرر أن يخوض طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات منتصف العام الجاري إلكترونيا على التابلت في لجان مدرسية مراقبة، بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والإبداع والقدرة على الفهم وحل المشكلات.



وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التابعة لمجلس الوزراء.