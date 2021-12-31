التعليم: نجحنا في توفير عدد (600000) جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي الحاليين

أخبار مصر
تسليم التابلت للطلاب
تسليم التابلت للطلاب ـ صورة أرشيفية
Advertisements

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في التقرير الذي أعلنته اليوم الجمعة عن حصاد إنجازاتها بعام 2021، أنها نجحت في توفير عدد 600 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي الحاليين.


وأشارت الوزارة إلى أنها عملت على  تجهيز البنية التكنولوجية لعدد 2487 مدرسة ثانوي جديدة وتم إنهاء وتوصيل خط ربط لعدد 2391 مدرسة وتركيب عدد 1841 كاميرات مراقبة داخل لجان الامتحانات.


يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كانت قد أعلنت أنها ستعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021_ 2022، إلكترونيا على التابلت بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والقدرة على الإبداع وليس الحفظ والتلقين.


ومن المقرر أن يخوض طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات منتصف العام الجاري إلكترونيا على التابلت في لجان مدرسية مراقبة، بنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات التفكير والإبداع والقدرة على الفهم وحل المشكلات.


وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التابعة لمجلس الوزراء.

جهاز التابلت وزارة التعليم طارق شوقي

مواد متعلقة

جهود "حماية المنافسة" للتعاون مع "الكوميسا" وباقي الدول الأفريقية 2021
ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نجم الفريق في يناير

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل في يناير

عاجل- أول نادي يعلن انسحابه من كأس العالم للأندية

واصفينه بـ «برلمان الشعب».. «الفجر» ترصد آراء النواب حول أداء المجلس لعام2021 (ملف)

أول تعليق من الأهلي على أنباء فسخ عقد مهاجمه بالتراضي

حسين فهمي يُعلق على اعتزال أدهم نابلسي

على النهج الأمريكي.. مصر تفتتح مجمعا جديدا للسجون وإعادة التأهيل في بدر

انقلاب سيارة نقل بسبب الطقس السيئ بالإسكندرية (صور)