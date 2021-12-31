ارتفاع جديد فى أسعار البنزين بالأردن

الاقتصاد
بوابة الفجر
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رفع اسعار البنزين وتثبيت الديزل والكاز والغاز لشهر كانون الثاني

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الجمعة رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 15 فلسًا ليصبح 850 فلسًا للتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسًا ليصبح 1085 فلسًا للتر.


كما قررت اللجنة وبتوجيه من الحكومة تثبيت سعر الديزل عند 615 فلسًا للتر، والاستمرار بتثبيت سعر الكاز عند 615 فلسًا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري الذي عقد اليوم برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليًا خلال شهر كانون الثاني القادم.


واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الأول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الثاني الماضي والذي انعكس على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة.

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