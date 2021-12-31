الجولة العشرون.. موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي

يستعرض "الفجر الرياضي" موعد مباراة إيه سي ميلان المقبلة في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بالموسم الجاري 2021 – 2022.



ويواجه إيه سي ميلان في الجولة العشرين بالدوري الإيطالي نظيره فريق روما في مواجهة من العيار الثقيل.



ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 42 نقطة حصدها من 19 مباراة حيث حقق 13 انتصارا وخسر 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات.



بينما يحتل فريق روما المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة.



موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الايطالي

ستقام مباراة ميلان مع نظيره روما يوم 6 يناير المقبل على ملعب "سان سيرو"، وذلك في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد أن كان يذاع على قنوات بي إن سبورتس حصريا السنوات السابقة.



لكن يمكن مشاهدة مباراة ميلان وروما عن طريق القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب"، وستكون متاحة بالتعليق العربي.

