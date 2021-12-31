وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقرير حصاد أعمال مشروع رواد 2030 عن عام 2021



أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير حصاد أعمال مشروع رواد 2030 والذي يتضمن أبرز الأنشطة الخاصة بالمشروع خلال عام 2021.



وأوضح تقرير الوزارة أن مشروع رواد 2030 قام بالعديد من الأنشطة في مجال ريادة الأعمال وتدريب الشباب، حيث أطلق المشروع حملة المليون ريادي بهدف تأهيل مليون رائد أعمال مصري بحلول عام 2030، حيث توفر المنصة حزمة كبيرة من الموضوعات المتعلقة بريادة الأعمال اونلاين بثلاث لغات (اللغة العربية، اللغة الانجليزية، ولغة الإشارة) وعلى ثلاث مراحل تأهيلية مختلفة، للوصول إلى تنمية المهارات الأساسية المطلوبة لتأهيل رواد الأعمال. وتستهدف الحملة الشباب من جميع الفئات العمرية والخلفيات الثقافية المختلفة.



وقد وقع المشروع بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات المصرية لتنفيذ الحملة بها وذلك في جامعات جنوب الوادى، والأقصر، والفيوم، وبنها، بالإضافة إلى الجامعة البريطانية BUE، والواحات، وجامعة هيرتفوردشاير.



ولفت التقرير إلى أن المشروع بدأ فى تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة حيث تم اعتماد الحقيبة التدريبية للحملة من جامعة ميزوري الأمريكية وتدريب المدربين على كيفية تنفيذها مع طلاب المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية، كما تم تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة في 9 محافظات حتى الآن، حيث تم تدريب عدد 50 مدرب، وأكثر من 500 معلم من 84 مدرسة واستهداف أكثر من 44500 ألف طالب فى المرحلة الأعدادية، بالإضافة إلى تدريب 54 موجه عموم و84 مدير مدرسة و84 منسق على أهمية ريادة الأعمال وأهداف الحملة، وتجهيز 30 فصل داخل المدارس التى تم تدريب معلميها على منهج ريادة الأعمال.



وفي ذات السياق قام المشروع بافتتاح أول فصل من فصول رواد 2030 خلال المرحلة الثانية فى مدرسة الفلكي،إدارة عابدين بمحافظة القاهرة، وفصل رواد 2030 بمدرسة الخبيري الاعدادية بنات بادارة المعادي محافظة القاهرة، كما قدمت المدرسة عرض توثيقي لمشاريع الطلاب في اطار حملة ابدأ مستقبلك. وقد صل اجمالى عدد المستفيدين الذين استفادوا من الحملة حتى الآن 345940 طالب، و1778 معلم، و659 مدرسة و246 مدير، و119 موجه.



وأشار التقرير إلى أن المشروع قام بإنشاء 10 حاضنات أعمال منها العامة وأخرى متخصصة مثل (حاضنة الذكاء الاصطناعى – حاضنة السياحة)، وإنشاء مصنع مصغر بالتعاون مع مبادرة رواد النيل. كما أطلق المشروع البرنامج التدريبي لبناء قدرات مديري حاضنات ومسرعات الأعمال، وتم الإنتهاء من تنفيذ الدورة الأولى والثانية من البرنامج التدريبي لدعم منظومة ريادة الأعمال بالتعاون مع حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة دروسوس، وتدريب 35 من مديرى الحاضنات فى كل دورة تدريبية. هذا فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة جيمناي إفريقيا للتعاون فى تنفيذ أنشطة الحاضنة المصرية الأفريقية فى الدول الأفريقية.



ولفت تقرير وزارة التخطيط إلى حملة "خليك ريادي" لتشجيع الفكر الريادي لأبناء العاملين بالجهات الحكومية واكتشاف رواد الأعمال الحقيقين عن طريق خلق الأفكار الريادية القابلة للتطبيق، ومن خلالها يتم تأهيل المتدربين للحصول على منحة المليون ريادي والتي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030. وتم تطبيق الحملة داخل وزارتي المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني.



وحول المشاركة في الفعاليات المختلفة، أوضح التقرير أن مشروع رواد 2030 قد شارك خلال 2021 في لجنة تحكيم رولو افريقيا برعاية الاتحاد الافريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وملتقى التوظيف ودعم الشباب مع وزارة الشباب والرياضة، و"رالي مصر" لريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بشرم الشيخ وشهدت الاحتفالية تكريم مشروع رواد 2030 من قبل رئيس الأكاديمية، والمشاركة في قمة مصر لتجارة التجزئة في جلسة بعنوان الاستثمار في قطاع التجزئة، وخلال الفعاليات تم تكريم المشروع لدوره في دعم ريادة الأعمال، فضلا عن المشاركة فى الاجتماع لممثلي الوزارات والجهات الحكومية والعامة لإعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشئ (2021 -2026)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي قمة مصر المهنية المقامة بهدف رفع الوعي الوظيفي وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.



كما تضمنت المشاركات، مبادرة شبابكو بهدف تمكين الشباب وتشجيعهم على الإبداع، والمشاركة في فعاليات الدورة الأولى من ملتقى مجتمعي تك الذي عقد بدارالأوبرا المصرية، وفاعلية start up land أرض الشركات الناشئة"، التي نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "هيئة الإميديست" بمشاركة طلبة مبادرة التعليم العالي بهدف تقليل الفجوة بين سوق العمل والأشخاص الذين لديهم أفكار ريادية، فضلا عن المشاركة في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب، برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، بهدف إلقاء الضوء على المبادرات الإيجابية المبتكرة من الشباب، وكذلك المشاركة في فعاليات النسخة السابعة من قمة "تكني" للتكنولوجيا وريادة الأعمال المقامة بمكتبة الأسكندرية، والتي تهدف إلى تعزيز ودعم مجتمع ريادة الأعمال والتكنولوجيا.



وتابع التقرير أن رواد 2030 شارك خلال 2021 في الملتقى السنوى الحادى عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، والذى نظمته شركة سى اس ار ايجيبت لدعم مجهودات الدولة وإتاحة الفرصة أمام الأطراف المعنية لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافي وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والمشاركة فى قمة التدريب العالمي "the Global Internships summit"، والمقام بمقر الجريك كامبس "الحرم اليوناني".



كما تضمنت المشاركات؛ ملتقى شغلني التوظيفي، والذي يعد أول ملتقى توظيف مخصص للسيدات في مصر، والمشاركة فى اولى فعاليات حملة "نتشارك" تحت عنوان الأدوار المستقبلية للمرأة المصرية 2030 بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفى فعاليات قمة رايز أب السنوى لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وفي فعاليات المؤتمر الأول لمكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، والذى نظمته أكاديمية البحث العلمي، كما شارك المشروع في فعاليات افتتاح حاضنة enroots بمحافظة الأقصر، وعلى هامش الافتتاح، تم عقد جلسة نقاشية بعنوان "الفرص الاستثمارية لرواد الاعمال فى محافظتى الاقصر وقنا" لابراز دور الجامعة من خلال الأنشطة المختلفة التي تنظمها لدعم رواد الاعمال، هذا فضلا عن المشاركة فى أكسبو دبى من خلال عقد جلسة إضافية حول نماذج من رواد الأعمال الناجحين والبارزين بحيث تكون منصة للاستماع لقصص نجاح الشباب المصريين رواد الأعمال لشرح تجاربهم، والتحديات التي واجهتهم.



وحول الجوائز والتكريمات؛ فقد حصد مشروع رواد 2030 العديد منها خلال 2021، حيث تم إدارج المشروع على منصة الأمم المتحدة، ضمن أفضل الممارسات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة. كما حصل المشروع على "الجائزة العربية للتكنولوجيا لخدمة المجتمع من خلال (مسابقة مجتمعى تك) التى قامت بتنفيذها مؤسسة تكنى والمجلس العربى للمسئولية المجتمعية، بالإضافة إلى حصوله على درع الجائزة العربية لأعمال الخير، في مجال المشروعات الأكثر استدامة، وذلك خلال مؤتمر العمل الإنساني والتطوعي في عصر الريادة المجتمعية الذي أطلقه المجلس العربي للمسؤلية المجتمعية، تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى جانب تكريم المشروع وحصوله على درع 2030 الذهبي فى رالى مصر من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



كما كُرِّم المشروع فى الاسبوع العالمى لريادة الاعمال كاكثر جهة داعمة لرواد الاعمال، بالإضافة إلى تكريمه فى مؤتمر رواد 2021 للتخطيط الوظيفى والتاهيل لسوق العمل من وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة عين شمس، فضلا عن تكريمه فى مؤتمر بيزنكس لدعمه للشباب والمشروعات الناشئة.



وفيما يتعلق بالساعات التدريبية التي قدمها المشروع خلال 2021 ضمن البرامج التدريبة والتعليمية؛ فقد وصلت في محور التعليم إلى 75000 ساعة تدريبية فى البرامج التعليمية المختلفة التى يقدمها المشروع مثل الماجستير المهنى فى ريادة الاعمال وادارة الابتكار بالتعاون بين كليه اقتصاد والعلوم السياسية وجامعة كامبريدج وشهادة الجامعة الامريكية والالمانية، وفي حملة المليون ريادى نحو 228،475 ساعة.



وعلى مستوى محور التوسع فى حاضنات الاعمال قدم المشروع إجمالي عدد 6422 ساعة تدريبية من خلال الحاضنة المصرية الأفريقية وباقي الحاضنات العامة والمتخصصة، وبالنسبة إلى برنامج تاهيل مديرى الحاضنات، قدَّم 42 ساعة تدريبية لكل مدير حاضنة من خلال برنامج تدريب مديري الحاضنات في كل دورة، حيث تم تدريب 35 مدير في الدورة الأولى و70 في الدورة الثانية، بإجمالي عدد 4410 ساعة تدريبية في الدورتين.



وعن محور التوعية من خلال حملة ابدأ مستقبلك مدارس، قدَّم المشروع 208 ساعة تدريبية لطلاب المدارس في المرحلة الأولي، و104 ساعة تدريبية في الثانية، حيث تستهدف الحملة 300،000 طالب في كل مرحلة، ووصلت الحملة إلى 301،440 طالب في المرحلة الأولي وإلى 44،500 طالب في المرحلة الثانية، فضلا عن حملة ابدأ مستقبلك بالجامعات، التي قدم من خلالها المشروع 39 ساعة تدريبية لطلبة الجامعات في المرحلة الأولي، وتستهدف الحملة 25 جامعة في كل مرحلة، والتي وصلت حتى الآن إلى 20 جامعة في المرحلة الأولي، أي 780000 ساعة تدريبية.



كما تضمن التقرير عدد الساعات التدريبية لحملة خليك ريادي حيث قدَّم المشروع 6 ساعات تدريبية لموظفي الوزارات بالمرحلة الأولي، وتستهدف الحملة 12 وزارة في كل مرحلة، ونُفذت الحملة في 3 وزارات، بإجمالي 1000 موظف، و6000 ساعة تدريبية.



كما قدَّم المشروع 40 ساعة تدريبية لكل متدرب من خلال المعسكر التدريبي الخاص بجائزة التطبيقات الحكومية (النسخة الأولى)، وحضر المعسكر 46 متدرب، أي تم تقديم إجمالي 1840 ساعة تدريبية. كما تم تقديم 15 ساعة تدريبية لكل متدرب من خلال تدريب الغرف التجارية. وحضر التدريب 31 متدرب بإجمالي 465 ساعة تدريبية.



كما أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مشروع رواد 2030 قام بعقد حوالى 35 شراكة مع الجهات المختلفة وانشاء 10 حاضنات والمشاركة فى حوالى 100 فاعلية.