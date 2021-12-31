عاجل.. شجار عنيف بين ميدو وأحمد حسن كوكا وإبراهيم سعيد يتدخل

شب شجار عنيف بين أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، وأحمد حسن كوكا، اليوم الجمعة الموافق الـ31 من ديسمبر 2021، عقب هجوم الأول على الأخير.

اشتباك ميدو وكوكا

بدأت الواقعة عندما أشاد أحد المغردين بـ "كوكا" ذاكرا الأرقام الجيدة التي يقدمها مع فريقه المحترف في صفوفه، عقب اقترابه من الهدف المائة، وهو الأمر الذي أغضب العالمي أحمد ميدو.

ورد ميدو على التغريدة قائلًا: " مهاجم متواضع لا يصلح للمستوى الدولي حتى ولو احرز ١٠٠٠ هدف"، لتشتعل الأزمة بعدما رد كوكا على الأول بكلمات شديدة.

ورد كوكا بتغريدة قال فيها: "و انا عارف ان اكبر غلط اني ارد عليك وانت فاضي وعندك برنامج تتكلم فيه كل يوم بس انا برده مش هيهدني كلامك وهفضل في طريقي، مركز في مستقبلي ومش عايز حاجه من الناس بعد مبطل كوره وبعد لما اموت غير السيره الحلوه".

واحتد الخلاف بينهما حيث هاجمه ميدو قائلًا: " عمري ما لعبت في دوريات الالاضيش اللي انت بتلعب فيها..يا اهبل مصر كلها بتقول انك لاعيب على ماتفرج مش انا بس وتاني انت عارف كويس انت كنت بتروح المنتخب ليه.. سيرة حلوه ازاي وانت مابتعرفش تلعب مفيش حد هيجيب سيرتك لا بالحلو ولا بالوحش".

وتدخل إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، وأحد نجوم جيل العمالقة لمنتخب مصر بينهما لينهي الخلاف بتغريدة قال فيها: "يا جماعة كفاية كل سنة وأنتم طيبين".