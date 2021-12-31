هذه أبرز القرارات السارة التي تنتظر المصريين في يناير 2022

ساعات قليلة ويبدأ العام الجديد 2022، الذي ينتظره المصريون بتوقعات وآمال كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالقرارات التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وهو الأمر الذي تضعه الدولة نصب أعينها بجميع مؤسساتها لتصب في مصلحة المواطنين وتعود بالنفع عليهم.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، أبرز القرارات السارة التي يبدأ تنفيذها خلال العام الجديد مع بداية شهر يناير عام 2022 على النحو التالي:

تطبيق الحد الأدنى للأجور

يترقب الموظفون والعاملون في القطاع الخاص، إعلان تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يناير 2022، والذي يبلغ 2400 جنيه، ويستفيد من القرار نحو 20 مليون موظف، مع الالتزام بتوقيع غرامات وعقوبات مشددة حال عدم تنفيذ المؤسسات للقرار في الموعد المحدد.

تطبيق وثيقة تأمين المصريين العاملين بالخارج

وبداية من 1 يناير 2022، تبدأ وزارة الهجرة المصرية تطبيق استخراج وثيقة تأمين المصريين العاملين بالخارج، التي تغطي حالات الوفاة سواء الطبيعية أو بسبب حادث بتكلفة 100 ألف جنيه مصري، وقسط بقيمة 100 جنيه فقط في السنة لجميع الشرائح، شرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 65 عامًا، وأن يتم إخطار المجمعة عند وقوع حادث أو وفاة خلال 7 أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، وتقديم التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأي مستندات متعلقة بالحادث للمجمعة.

تطبيق أسعار السلع التموينية الجديدة

وفي شهر يناير 2022، سيتم البدء في صرف السلع التموينية للمواطنين المستحقين للدعم والمدرجين على منظومة الدعم التمويني، مع تطبيق الأسعار الجديدة، التي شهد بعضها انخفاضًا مثل الفول الذي انخفض بقيمة 2.40 جنيه ليصل كيس الفول المعبأ وزن 500 جرام للمستهلك بسعر 7.50 بدلًا من 9.90 جنيه لشهر ديسمبر، فيما تستقر أسعار السلع الآتية: «السكر، والأرز، والزيت، والدقيق، والشاي، والصلصة، ومسحوق الغسيل العادي، والصابون، والخل واللبن الجاف».

10 أيام إجازة في شهر يناير 2022

ومن المقرر أن يحصل المصريون على نحو 10 أيام إجازة خلال شهر يناير 2022، إلى جانب عطلات شهر يناير الأسبوعية؛ وتشمل عطلات رسمية تتمثل في إجازة عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير، وإجازة عيد الشرطة وذكرى الثورة يوم 25 يناير، ليكون إجمالي أيام الإجازة التي يحصل عليها الموظفون 8 أيام جمعة وسبت، إضافة إلى العطلتين الرسميتين، ليكون ثلث شهر يناير إجازة مدفوعة الأجر، في حين سيعمل الموظفون 20 يومًا فقط خلال الشهر.

رفع العربات القديمة من السكك الحديدية

ومن المقرر وفقًا للمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وقف العمل بجميع القطارات القديمة على قضبان السكك الحديدية مطلع يناير 2022، وتشغيل قطارات جديدة وحديثة بدلًا منها، وذلك في إطار سعي الوزارة لتقليل حوادث القطارات خلال الفترة المقبلة.

انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ53

ومن المقرر وفقًا للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 في دورته الـ53، خلال الفترة من 26 يناير وحتى 6 فبراير 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض.