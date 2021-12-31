نصائح هامة لتجنب تكرار نزلات البرد في فصل الشتاء

يتعرض بعض الأشخاص إلى الإصابة بنزلات البرد باستمرار خلال فصل الشتاء، ما يجعلهم دائما في حالة مرضية مزعجة تسبب لهم العديد من المشكلات الصحية التي ينتج عنها أزمات في العمل أو عدم قدرتهم على ممارسة طقوس يومهم بشكل طبيعي، لذا يتساءلون عن سبب ذلك ويحاولون إيجاد حلول لتكرار نزلات البرد بشكل كبير في ظل برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، بعض النصائح لتجنب تكرار العدوى والإصابة بنزلات البرد في فصل الشتاء، وفقًا لما ذكره موقع «Health».

طرق تتجنب تكرار نزلات البرد في فصل الشتاء

1- احرص دائما على غسل اليدين بالماء الجاري والصابون في معظم الاوقات وعند ذهابك للأماكن المختلفة وعند الخروج وقبل وبعد الوجبات وعند ملامسة الأسطح المختلفة وعقب استعمال المرحاض داخل المنزل أو خارجه.

2- ابتعد عن وضع اليد على الأنف والفم والعين قبل غسلها جيدًا بالماء والصابون وتعقيمها.

3- من أجل تقوية الجسم ضد الإصابة بالفيروسات ونزلات البرد اتبع نظام غذائي صحي، يشتمل على الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال واليوسفي، لتقوية الجهاز المناعي لمكافحة الفيروسات والبكتيريا التي يمكن أن تصيبه.

4- تناول المشروبات العشبية المختلفة، لأنها تعمل على تدفئة الجسم وتقوية المناعة.

5- قسط كافٍ من النوم، لا يقل عن 8 ساعات لأن قلة النوم تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.

6- حاول بقدر الإمكان تجنب التعرض للضغط العصبي، لأنه يؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم، ومن ثم تقليل قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى.

7- من المهم أيضا الحرص على تنظيف المنزل وتهويته بشكل دائم يوميا.

8- احرص على تجفيف الأذن جيدًا بعد الاستحمام أو السباحة، لأن البلل يجعلها بيئة جاذبة للبكتيريا والفطريات.

9- من المهم أيضا للحفاظ على صحة الجسم الإقلاع عن التدخين وتجنب الوجبات السريعة والسكريات.