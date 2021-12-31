تداول 17 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الاقتصاد
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة الرورو العملاقة  وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 199 متراوالغاطس 9ر7 متر، وذلك لتفريغ 964 سيارة، و7 حفارات بالميناء.


 

وذكرت هيئة الميناء، في بيان لها اليوم، أن موانئبورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفنحاويات وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائععامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة.


 

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئوعمليات التفريغ على الأرصفة.

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