أسعار النفط اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم، بدعم توقعات ببقاء الطلب على الوقود عند معدلاته الحالية على الرغم من ارتفاع حالات الإصابةبالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا واستمرار أوبك وحلفائها في زيادة الواردات بشكل تدريجي.


 

وتراجعت المكاسب مع تقليص الصين، أكبر مستورد في العالم، للدفعة الأولى من حصص واردات الخام في 2022.


 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسع سنتات بما يعادل 0.11 بالمئة لتسجل عند التسوية 79.32 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.56 بالمئة إلى 76.9 دولار للبرميل عند التسوية، في سابع جلسة لها على التوالي من المكاسب.


 

تجتمع أوبك+ في الرابع من يناير لتقرر ما إذا كانت ستستمر في زيادة الإنتاج في فبراي، وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس إن اتفاق أوبك+ بشأن حجم الإنتاج ضروري لاستقرار سوق النفط وإنه يجب على الدول المنتجة الالتزام بالاتفاق.

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