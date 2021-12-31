أسعار البن تسجل أكبر ارتفاع لها منذ 28 عاما

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت أسعار العقود الآجلة لبن أرابيكا وهي العقود القياسية لسوق البن في العالم أكبر ارتفاع سنوي لها منذ 1994 في تعاملات بورصةنيويورك للسلع نتيجة نقص المعروض ومشكلات النقل.


وأشارت "بلومبرج" اليوم إلى أن موجات الطقس السيىء في البرازيل أكبر منتج لبن أرابيكا في العالم، أدت إلى تدهور زراعات البن مماساهم في زيادة عجز الإمدادات في الوقت الذي تزايد فيه الطلب العالمي على أفضل أنواع البن.


وتزامن تراجع الإنتاج مع  مشكلات قطاع النقل البحري في العالم  مثل نقص الحاويات المتاحة وطول فترات الرحلة.


وارتفع سعر بن أرابيكا خلال العام الحالي ككل بنسبة 78% إلى نحو 2.30 دولار للرطل في تعاملات نيويورك.


وأدى ارتفاع تكاليف النقل  وتراجع المخزونات وارتفاع أسعار الأسمدة  واستمرار أزمة الطاقة  إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العالملمستويات شبه قياسية.


وأدى هذا إلى ارتفاع معدلات التضخم بصورة جعلتها صداعا في رأس البنوك المركزية والحكومات مع دخول العام الجديد

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