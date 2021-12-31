مواجهات قوية لأسوان وكيما وبترول أسيوط بالجولة الثالثة عشر بدورى القسم الثاني

مواجهات قوية لأسوان وكيما بالجولة الثالثة عشر بدورى القسم الثاني

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت منافسات الجولة الـ 13 للمجموعة الاولى (مجموعة الصعيد) بدورى القسم الثاني، بإقامة 6 مباريات قوية ومثيرة.

مباريات السبت

1- الألومنيوم مع أسوان

يشهد ستاد الالومنيوم مواجهه ناريه بين فريق الالومنيوم صاحب المركز الثالث بقيادة محمود مرزوقي برصيد 20 نقطة مع فريق اسوان متصدر المجموعة بقيادة أحمد مصطفى برصيد 27 نقطة.

شهدت الجولة الماضية فوز أسوان على الفيوم بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل الألومنيوم مع فريق قنا بهدف لمثله.

2- ملوى مع البترول

على ملعب نادي شباب ناصر ملوي

يصطدم فريق ملوى صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد هريدي برصيد 12 نقطة مع فريق البترول صاحب المركز الرابع بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 20 نقطة.

شهدت الجولة الماضية هزيمة فريق ملوى من بنى سويف بهدف، كما خسر فريق البترول من فريق المدينة المنورة بهدف.

3- المنيا مع المدينة المنورة

يحتضن ستاد جامعة المنيا لقاء فريق المنيا صاحب المركز الخامس بقيادة ابو العينين شحاتة برصيد 20 نقطة مع فريق المدينة المنورة صاحب المركز التاسع بقيادة محمد عويس برصيد 15 نقطة.

حقق فريق المدينة المنورة الفوز على فريق البترول بهدف دون رد بينما تعادل فريق المنيا مع فريق سوهاج بهدف لمثله.

4- الفيوم مع شباب طامية

يلتقي فريق الفيوم صاحب المركز السادس بقيادة سعيد صبحى برصيد 19 نقطة مع فريق شباب طامية صاحب المركز العاشر بقيادة نادر السيد برصيد 15 نقطة.

حقق فريق شباب طامية الفوز في الجولة الماضية على فريق ديروط بثلاثية نظيفة بينما تلقى فريق الفيوم الهزيمة بهدفين مقابل هدف من فريق أسوان.

5- الإعلاميين مع تليفونات بني سويف

يلعب الإعلاميين صاحب المركز الثالث عشر بقيادة هانى عرفه برصيد 10 نقاط مع فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أحمد شعبان برصيد 8 نقاط.

وحقق فريق الإعلاميين آول انتصاراته في الجولة الماضية على فريق البداري بهدف، بينما تعادل فريق التليفونات مع كيما أسوان سلبيًا.

6- سوهاج مع البداري

يواجه فريق سوهاج صاحب المركز الحادي عشر بقيادة ضياء الزعيم برصيد 12 نقطة مع فريق البداري صاحب المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

شهدت الجولة الماضية، تعادل سوهاج مع فريق المنيا بهدف لمثله، بينما تلقى البداري الهزيمة بهدف من الإعلاميين.

مباراة الأحد

7- ديروط مع بنى سويف

يستضيف فريق ديروط صاحب المركز الثامن بقيادة عماد سمير برصيد 17 نقطة فريق بنى سويف صاحب المركز السابع بقيادة محمد يوسف برصيد 18 نقطة.

شهدت الجولة الماضية، فوز بنى سويف على فريق ملوى بهدف، بينما تلقى ديروط الهزيمة بثلاثية نظيفة من فريق طامية.

مباراة الإثنين

ومن المقرر أن تختتم تلك الجولة يوم الإثنين لقاء كيما أسوان مع نظيره فريق قنا .

ترتيب المجموعة الأولى

1- أسوان 27 نقطة

2- كيما اسوان 26 نقطة

3- الالومنيوم20 نقطة

4- البترول 20 نقطة

5- المنيا 20 نقطة

6- الفيوم 19 نقطة

7- بنى سويف 18 نقطة

8- ديروط 17 نقطة

9- المدينة المنورة 15 نقطة

10- طامية 15 نقطة

11- سوهاج 12 نقطة

12- ملوى 12 نقطة

13- الإعلاميين 10 نقاط

14- تليفونات بني سويف 8 نقاط

15- البداري 8 نقاط

16- قنا 7 نقاط