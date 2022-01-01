محافظ الشرقية: 70% معدل تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن مركز الحسينية يضم 665 مشروع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مختلف المجالات والقطاعات من بينها مشروعات الصرف الصحي والطرق والكهرباء والصحة والتعليم والأنشطة الرياضية وجميع أعمال البنية التحتية.

وأضاف غراب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم وضع خطة عمل لدفع سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أن معدل التنفيذ بلغ 60 %، مؤكدا انتهاء جميع المشروعات بمركز الحسينية قبل 30 يونيو القادم.

وتابع محافظ الشرقية، بمركز الحسينية شهد نقلة كبيرة في الخدمات المتكاملة الجاري تنفيذها الآن، لافتا إلى أن مركز الحسينية يمثل 31% من مساحة المحافظة مشيرا إلى أن المركز كان يفتقر إلى الخدمات مما دفعنا لاختياره في المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيدا بجهود المواطنين وما سطروه من مشاركة من خلال تبرعهم بالعديد من قطع الأراضي لإقامة مشروعات عليها.