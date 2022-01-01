محافظ الشرقية: انتهاء مشروعات "حياة كريمة" بالحسينية 30 يونيو المقبل

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن معدل التنفيذ بلغ 60 %، مؤكدا انتهاء جميع المشروعات  بمركز الحسينية قبل 30 يونيو القادم.

 

وأضاف غراب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن مركز الحسينية يضم 665 مشروع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مختلف المجالات والقطاعات من بينها مشروعات الصرف الصحي والطرق والكهرباء والصحة والتعليم والأنشطة الرياضية وجميع أعمال البنية التحتية.

 

تابع محافظ الشرقية، بمركز الحسينية شهد نقلة كبيرة في الخدمات المتكاملة الجاري تنفيذها الآن، لافتا إلى أن مركز الحسينية يمثل 31% من مساحة المحافظة مشيرا إلى أن المركز كان يفتقر إلى الخدمات مما دفعنا لاختياره في المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيدا بجهود المواطنين وما سطروه من مشاركة من خلال تبرعهم بالعديد من قطع الأراضي لإقامة مشروعات عليها.

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