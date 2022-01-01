جوائز ومراكز متقدمة.. حصاد بنك القاهرة في 2021 (فيديو)

استعرض الإعلامي محمد موسى، حصاد بنك القاهرة خلال عام 2021، وحصد العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة من كبرى مؤسسات التقييم العالمية، والتى تضع معايير وضوابط محددة لاختيار المؤسسات الأفضل فى العالم، ومن أهمها القطاع المالى والمصرفى.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، كما حصل علي جائزة أفضل بنك مصري في إدارة الخزانة” و”معاملات الصرف الأجنبى”، و”أدوات الدخل الثابت”، و”إدارة السيولة وأيضًا حصل بنك القاهرة علي جائزة البنك الأكثر استدامة فى مصر لعام 2021.. وعلى جائزة البنك الأكثر ابتكارًا فى الخدمات المصرفية فى مصر لعام 2021،.

تابع، كان حقق بنك القاهرة أرباح مرتفعة بنهاية الربع الثالث من عام 2021 لتصل إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بمعدل نمو 7%.

أتم الإعلامي محمد موسى، الجوائز التي حصل عليها البنك تعكس ما حققته خطة التطوير المتكاملة التي ينتهجها بنك القاهرة بقيادة طارق فايد، وما حققه من أداء متميز فى مختلف قطاعات العمل المصرفى بالبنك.