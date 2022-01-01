وزير قطاع الأعمال: مصر الجديدة للإسكان ثاني أكبر شركة تمتلك أراضي عقارية في مصر

توك شو
هشام توفيق
هشام توفيق
Advertisements

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تعد ثاني أكبر شركة لديها مخزون أراضي، حيث تمتلك 3800 فدان فى نيو هليوبوليس و 1695 فدانًا في هليوبارك، مما يجعلها قادرة على سداد مديونياتها.

 

وأضاف توفيق خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مشروع تطوير ”هليوبارك” بالقاهرة الجديدة يعد أهم مشروعات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التي أعلنت عنه الشركة منذ شهر أكتوبر 2020، وتم طرح المشروع منذ 6 أشهر وتقدمت 3 شركات لتنفيذ المشروع وتم اختيار العرض المقدم من شركة "ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري".

 

وأردف، أن المفاوضات تمت باحترافية عالية بحيث يكون المشروع مربح للطرفين حيث تبلغ الإيرادات المتوقعة من المشروع لشركة مصر الجديدة منها نحو 119 مليار جنيه على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 15 عامًا.

 

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، تبلغ تكلف مشروع تطوير ”هليوبارك”  20 مليار جنيه وتبلغ مدة تحصيل العوائد من 23 إلى 25 عاما.

محمد موسى القاهرة الجديدة قطاع الأعمال الأعمال العام قطاع الأعمال العام

مواد متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 5-11-2021

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 18-2-2021

التموين تحذر من التكالب على السلع: "مصر آمنة" (فيديو)

بسعر 28.8 جنيهات.. سهم " زهراء المعادي " يتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضًا ببورصة مصر اليوم

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر 3.. النجمات يسبحن فى بحيرة القلب الجاف

السبكي يعلن تفاصيل توقيع بروتوكول إطلاق أضخم برامج السياحة العلاجية

مستشار الرئيس عن خطورة لقاح كورونا: "هاتولي اسم حد حصله حاجة" (فيديو)

شركة إماراتية تبدأ ضخ استثمارات بالسوق المصري
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

اليونان: أنفقنا أكثر من 300 مليون يورو على اختبارات الكشف "كورونا"

شروط نجم برشلونة للموافقة على التجديد

قيود صارمة لاحتواء كورونا في الصين مع بداية العام الجديد

كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك ويطالب بسرعة تجديد عقده

موعد مباراة مصر أمام غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين قبل مباريات الجولة القادمة

نجم جديد في مانشستر سيتي مرشح للانضمام إلى برشلونة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يهدر على الزمالك صفقة الموسم