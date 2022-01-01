وزير قطاع الأعمال: مصر الجديدة للإسكان ثاني أكبر شركة تمتلك أراضي عقارية في مصر

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تعد ثاني أكبر شركة لديها مخزون أراضي، حيث تمتلك 3800 فدان فى نيو هليوبوليس و 1695 فدانًا في هليوبارك، مما يجعلها قادرة على سداد مديونياتها.

وأضاف توفيق خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مشروع تطوير ”هليوبارك” بالقاهرة الجديدة يعد أهم مشروعات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التي أعلنت عنه الشركة منذ شهر أكتوبر 2020، وتم طرح المشروع منذ 6 أشهر وتقدمت 3 شركات لتنفيذ المشروع وتم اختيار العرض المقدم من شركة "ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري".

وأردف، أن المفاوضات تمت باحترافية عالية بحيث يكون المشروع مربح للطرفين حيث تبلغ الإيرادات المتوقعة من المشروع لشركة مصر الجديدة منها نحو 119 مليار جنيه على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 15 عامًا.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، تبلغ تكلف مشروع تطوير ”هليوبارك” 20 مليار جنيه وتبلغ مدة تحصيل العوائد من 23 إلى 25 عاما.