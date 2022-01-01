5 مليارات جنيه أرباح و37 جائزة.. حصاد المصرف المتحد في 2021

أشاد الإعلامي محمد موسى بالإنجازات التي حققها بنك المصرف المتحد خلال عام 2021، لافتا أنه شهد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء والتميز.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، المصرف المتحد بقيادة أشرف القاضي رئيس البنك تم تتويجه برفع رأسمال المصرف المتحد إلى 5 مليارات جنيه من أرباحه المرحلة، ليصبح بذلك المصرف المتحد من أوائل البنوك التي تتوافق مع قانون البنوك رقم 194 لعام 2020.

تابع، مسيرة الإنجازات التي قاضها أشرف القاضي مكنت البنك من أنه أستطاع إنجاز عدد من أصعب الملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهمة والمؤثرة على الصعيد المحلي والإقليمي باحترافية عالية جعلت منه نموذج متميز.

أضاف، توجت مسيرة المصرف المتحد الناجحة بسلسلة من الإنجازات المحلية والعالمية، حصد خلالها 37 جائزة محلية وإقليمية ودولية مهمة، بفضل جهود العاملين بالبنك وتفانيهم في العمل استطاع المصرف المتحد أن يصل إلى أهدافه المنشودة.

أردف، استطاع المصرف المتحد بقيادة أشرف القاضي خلال عام 2021، تحقيق المعادلة الصعبة بين 5 معايير لاستدامة النمو المؤسسي وهم: الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل وزيادة الانتاجية وبين استغلال الموارد المتاحة ليقدم منظومة مؤسسية ناجحة قادرة على المنافسة السوقية والاستحواذ على شريحة اكبر من سوق المعاملات البنكية المصرية.

أتم الإعلامي محمد موسى، المصرف المتحد يعمل بأجندة وطنية نحو تغيرات جوهرية لأنماط مساهمات الشباب في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك من خلال المشاركة القوية في مبادرات البنك المركزي المصري والتي تأتي انعكاسا لتوجهات القيادة السياسية نحو متطلبات الشمول المالي والتحول الرقمي.