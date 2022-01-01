محمد موسى عن تشبيه صابر الرباعي صوت حسن شاكوش بالنساء: مكدبش

علق الإعلامي محمد موسى على تشبيه المطرب التونسى صابر الرباعي، على صوت مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بالنساء، لافتا أن شاكوش لديه طبقة صوت ليست متوفرة لدي الكثير من الفنانين الرجال، وقريبة من طبقات الصوت لدى المطربات الناس.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الفنان صابر الرباعي مغلطش فعلًا طبقة صوتك مش موجودة بين طبقات أصوات الفنانين من الرجال.. الراجل مكدبش زعلان ليه بقا".

وامتنع عن التعليق على قرار وقف شاكوش من قِبل نقابة الموسيقيين، وقال: "لا أتدخل فيما لا يعنيني، ولازم نشوف السبب الرئيسي لمنعه من الغناء، ولما النقيب هاني شاكر يأخذ قرار بهذه الخطورة والحزم أكيد في سبب".

كما رفض الفنان صابر الرباعي فكرة السخرية من غناء مؤدي المهرجانات، حسن شاكوش، لأغنية "أتحدى العالم". موضحًا أنه يقدر كثيرا فكرة غناء شخص آخر له، مشيرا إلى أن رأيه بعيد عن فنيات الغناء، لكنه يقدر أن حسن شاكوش أدى الأغنية بطريقته.