محمد موسى: "مؤدي المهرجانات كل همهم جمع الفلوس مهما كانت الوسيلة"

قال الإعلامي محمد موسى إن حملة "خط أحمر" ضد مؤدي المهرجانات، بدأت لمواجهة الإسفاف الذي يقدمونه هؤلاء الشباب، الذين لا يهتمون سوى بجمع الأموال فقط، دون النظر للمحتوى الخاص بهم.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "لما بدأت حملة موجهة ضد إسفاف مؤديي المهرجانات كنت دايمًا بقول إن الناس دي كل همها الفلوس، بل إنهم عبيد للفلوس ولا بيهمهم جمهور ولا نوعية الشيء اللي بيقدموه".

وتابع أن مؤدي المهرجانات "كزيرة" قامت بعمل "لايف" يترجى فيه نقابة الموسيقيين للحصول على كارنيه عضوية، "ولما مفلحش اللايف راح صور فيديو تاني مع واحد صاحبه عشان يلم فلوس وبس وبيشممله الفلوس، أن الناس دي معندهاش مشكلة يعملوا أي شيء في مقابل إنهم يحصلوا على الفلوس".