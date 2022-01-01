تداول فيديو لـ "كزبرة" يهين النقود يثير الغضب الجمهور: ومحمد موسى: "عبيد الفلوس"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمؤدي المهرجانات "كزبرة" وهو يقوم بـ "أكل الفلوس" على طريقة ما قام به الفنان محمد رمضان في وقت سابق، وذلك بعد أن كان يترجى نقابة الموسيقيين من أجل الحصول على عضوية بالنقابة.



وقال الإعلامي محمد موسى إن مؤدي المهرجانات "عبيد الفلوس"، والدليل هذه الفيديوهات وغيرها، موضحا أنهم يقدمون الإسفاف فقط، ولا يهتمون سوى بجمع الأموال فقط.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "لما بدأت حملة موجهة ضد إسفاف مؤديي المهرجانات كنت دايمًا بقول إن الناس دي كل همها الفلوس، بل إنهم عبيد للفلوس ولا بيهمهم جمهور ولا نوعية الشيء اللي بيقدموه".



وتابع أن مؤدي المهرجانات "كزيرة" قامت بعمل "لايف" يترجى فيه نقابة الموسيقيين للحصول على كارنيه عضوية، "ولما مفلحش اللايف راح صور فيديو تاني مع واحد صاحبه عشان يلم فلوس وبس وبيشممله الفلوس، أن الناس دي معندهاش مشكلة يعملوا أي شيء في مقابل إنهم يحصلوا على الفلوس".