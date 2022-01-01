محمد موسى ينفعل على حمو بيكا: أبقى قابلني لو غنيت تاني

فتح الإعلامي محمد موسى النار على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك بعد قام بعمل مقطع فيديو يترجى فيه الفنان هاني شاكر للحصول على العضوية بنقابة الموسيقيين، قائلا: "اعتبرني ابنك".



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "بيكا عمل حاجتين عكس بعض، اترجى هاني شاكر الأول، والحاجة التانية راح رفع قضية هو وشاكوش ضد نقابة الموسيقيين بسبب منعه من ممارسة الغناء، طب خدوا عقلي وأدوني عقلكم يركبوا إزاي مع بعض، هو اللي بيعتذر يروح يرفع قضية وعلى مين على النقابة اللي اتنازلت له عن قضية اتحكم عليه فيها بالسجن".



وأضاف أن بيكا نشر على صفحته في "فيسبوك"، فيديو له وكتب: "دايما بتقولوا على مؤدي المهرجانات بينشروا الفساد وبيبوظوا الجيل والذوق العام، بس للأسف ده كله بيبقى هري وقطيع بيمشي ورا كلام ناس مش بتحب تبين الحلو في الناس، ودايمًا بيدوروا إزاي يحبطوا الشباب وأحلامهم"، موضحا "رسالة إيه ياعم سيكا اللي بتتكلم عنها أنت صدقت نفسك ولا إيه الرسالة الوحيدة اللي بتقدموها هي رسالة إفساد الذوق العام وتدمير المجتمع، أنت واللي زيك أفسدتوا الذوق العام وافسدتوا المجتمع المصري بالكلام اللي بتقولوا عنه غناء، هقولك كلمتين ابقي قابلني يابيكا لو غنيت تاني".