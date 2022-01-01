الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على بعض المناطق.. "ارتدوا الملابس الثقيلة"

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة هو ذروة عدم استقرار حالة الطقس، حيث شهدت المحافظات سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة وغزيرة، منها السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.


وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه خلال الساعات المقبلة ستبدأ حالة الطقس في الهدوء مع استمرار سقوط الأمطار على مدن القناة والسواحل، وانخفاض درجات الحرارة تصل لحد الصقيع على سيناء.


وقدم مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بنزلات البرد، قائلا "ارتدوا الملابس الثقيلة، مع توخي الحذر عن النزول للشارع".

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