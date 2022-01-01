خبيرة أبراج: مولود برج الميزان سيحقق نجاحات كبيرة في عام 2022

توك شو
برج الميزان
برج الميزان
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قالت ناجوليتا حافظ، خبيرة علم الأبراج والفلك، إن مولود برج الميزان سيكون لديه الحظ الجيد خلال العام الجديد 2022، وأموره المادية ستكون جيدة خاصة في النصف الثاني من العام، ولكن يجب ألا يكون مسرفا.


وأضافت خبيرة علم الأبراج والفلك خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه سيحقق الكثير من الإنجازات خاصة العاملين في مجال التسويق وسيحققون شهرة كبيرة أيضا، موضحة أن برج الميزان من أكثر الأبراج الذي واجه التحديات والصعاب لذلك استطاع تغيير شخصيته أكثر من مرة.


وتابعت أنه خلال النصف الأول من العام 2022 يجب عليه الحفاظ على صحته جيدا، وفي النصف الثاني سيصبح أفضل، كما سيكون لديه الفرصة للزواج إذا كان يبحث عنه.

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