خبيرة فلك تكشف عن أبراج ستشهد تحديات كبيرة في 2022

قالت ناجوليتا حافظ خبيرة علم الأبراج والفلك، إن 2022 عام ينقسم إلى نصفين الخير والشر، السلام والحرب، لافتة أن وجود كوكب المشترى في برج الحوت يعطينا حالة من السلام والأمان والروحانيات العالية كما تشهد إصلاح العديد من العادات والتقاليد السيئة وحل العديد من المشكلات.



وأضافت ناجوليتا حافظ خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الأبراج المائية والهوائية الحمل والأسد والقوس والميزان والجدي والدلو والجوزاء ستشهد العديد من التحديات



تابعت خبيرة علم الأبراج والفلك، وجود كوكب المشترى في برج الحوت يعطي جيدة للأبراج المائية والحوتية، مشيرة إلى أن مواليد برج الحمل عليهم أن يحذروا جيدا خلال النصف الأول من عام 2022 فقد يتعرضون إلى أزمات صحية، لافتة أنه أمورة المادية سيتم حلها بالإضافة إلى الأمور العاطفية.