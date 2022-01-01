خبيرة فلك تزف بشرى سارة لـ "الحمل" خلال النصف الثاني من 2022

توك شو
برج الحمل
برج الحمل
Advertisements

قالت ناجوليتا حافظ خبيرة علم الأبراج والفلك، إن مواليد برج الحمل عليهم أن يحذروا  جيدا خلال النصف الأول من عام 2022 فقد يتعرضون إلى أزمات صحية،  لافتة أنه أمورة المادية سيتم حلها بالإضافة إلى الأمور العاطفية.  

وأضافت ناجوليتا حافظ  خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سيحصل على منصب قوي جدا، مشيرة إلى أن الحالة المادية ستشهد تحسن كبير كما سيشهد نجاحات كبيرة على مستوى عمله في شتى المجالات بسبب وجود كوكب المشترى في برج الحوت ".

تابعت خبيرة علم الأبراج والفلك، ستشهد حالته الصحية تحسن كبير خلال النصف الثاني من عام 2022 بسبب وجود كوكب المشترى في برج الحمل، لافتة أن مواليد برج الحمل والقوس والأسد سيدخلون قفص الزوجية". 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

اليونان: أنفقنا أكثر من 300 مليون يورو على اختبارات الكشف "كورونا"

لجنة التخطيط في الأهلي تحسم مصير كهربا.. طالع التفاصيل

5 عروض على طاولة الأهلي لضم "كهربا"

موسيماني يحدد مطالبه في الشتاء

موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

التشكيل المتوقع لقمة آرسنال ومانشستر سيتي اليوم السبت في البريميرليج

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يهدر على الزمالك صفقة الموسم

عاجل.. برشلونة يضع اللمسات الأخيرة لضم الصفقة الذهبية