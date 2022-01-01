خبيرة فلك: الحمل والقوس والأسد سيدخلون قفص الزوجية في 2022

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قالت ناجوليتا حافظ خبيرة علم الأبراج والفلك، إن مواليد برج الحمل والقوس والأسد سيدخلون قفص الزوجية".

 

وأضافت حافظ  خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مواليد برج الحمل عليهم أن يحذروا  جيدا خلال النصف الأول من عام 2022 فقد يتعرضون إلى أزمات صحية،  لافتة أنه أمورة المادية سيتم حلها بالإضافة إلى الأمور العاطفية.  

 

وتابعت خبيرة علم الأبراج والفلك: ستشهد حالته الصحية تحسن كبير خلال النصف الثاني من عام 2022 بسبب وجود كوكب المشترى في برج الحمل، لافتة أنه سيحصل على منصب قوي جدا، مشيرة إلى أن الحالة المادية ستشهد تحسن كبير كما سيشهد نجاحات كبيرة على مستوى عمله في شتى المجالات بسبب وجود كوكب المشترى في برج الحوت ".

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