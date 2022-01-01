محمد موسى يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الجديد 2022

توك شو
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
Advertisements

هنأ الإعلامي محمد موسى، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، يا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا ونحقق فيها كل ما نتمني ونحقق كل أحلامنا وبوجه تهنئتي وكل فريق عملي لشعب مصر العظيم بهذه المناسبة التي أتمني أن تكون سنة سمتها الإنجازات وبهنيء سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحلول العام الميلادي الجديد وأتمني لسيادته تحقيق كل ما يتمناه من رفعة لشأن شعبنا العظيم". 
تابع الإعلامي محمد موسى، بوجه تهنئتي لكل فريق عملي وفريق عمل شبكة تلفزيون الحدث اليوم ولسيادة النائب محمد إسماعيل العضو المنتدب للحدث اليوم ولكل قيادات القناة".

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

اليونان: أنفقنا أكثر من 300 مليون يورو على اختبارات الكشف "كورونا"

شروط نجم برشلونة للموافقة على التجديد

قيود صارمة لاحتواء كورونا في الصين مع بداية العام الجديد

كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك ويطالب بسرعة تجديد عقده

موعد مباراة مصر أمام غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين قبل مباريات الجولة القادمة

نجم جديد في مانشستر سيتي مرشح للانضمام إلى برشلونة

مفاجأة كبرى.. كارتيرون يهدر على الزمالك صفقة الموسم