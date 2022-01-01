محمد موسى يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الجديد 2022

هنأ الإعلامي محمد موسى، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، يا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا ونحقق فيها كل ما نتمني ونحقق كل أحلامنا وبوجه تهنئتي وكل فريق عملي لشعب مصر العظيم بهذه المناسبة التي أتمني أن تكون سنة سمتها الإنجازات وبهنيء سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحلول العام الميلادي الجديد وأتمني لسيادته تحقيق كل ما يتمناه من رفعة لشأن شعبنا العظيم".

تابع الإعلامي محمد موسى، بوجه تهنئتي لكل فريق عملي وفريق عمل شبكة تلفزيون الحدث اليوم ولسيادة النائب محمد إسماعيل العضو المنتدب للحدث اليوم ولكل قيادات القناة".