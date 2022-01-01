محمد موسى يفتح النار على مؤدي المهرجانات "عنبة": خالف الموسيقيين مرتين

عرض الإعلامي محمد موسى مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمؤدي المهرجانات مصطفى عنبة، أثناء ظهوره على مسرح حفل الفنان محمد منير، وقيامه بغناء أغنيته "العو جه"، رغم صدور قرار بإيقافه من قبل نقابة الموسيقيين.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن مؤدي المهرجانات "عنبة" موقوف من قبل نقابة الموسيقيين، ورغم ذلك ظهر في الفيديو وهو يغني أغنية "العو جه" باستخدام فلاشة رغم قرار النقابة بمنع الغناء بفلاشة.

وأضاف "يعني خالف قرار النقابة مرتين، مرة إنه غنى والتانية لما غنى بفلاشة، والحقيقة بسأل الناس دي جابت الجبروت ده منين، إنهم يتحدوا النقابة وقراراتها بالشكل ده الحقيقة، أنا منتظر النقابة هتعمل إيه مع الأخ منظم هذا الحفل اللي سمح له يطلع على المسرح ويتحدى النقابة".